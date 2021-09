Veröffentlicht am 13. September 2021 von wwa

VALLENDAR – Trunkenheit im Verkehr – oder auch „echte Freunde…“

In Vallendar kam es am Samstagabend, 11. September 2021, erneut, wie schon am Freitag, zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein vom 60jährigen Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Das kuriose an der Sache, es handelte sich um den gleichen PKW wie am Vortag mit der gleichen Besetzung, nur hatten Fahrer und Beifahrer diesmal ihre Rollen getauscht. Dem Fahrer waren die folgenden Maßnahmen wie Blutentnahme und Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels daher vermutlich schon bekannt. Auch hier war unklar, ob der Fahrer überhaupt über einen gültigen Führerschein verfügte. Weitere Ermittlungen in der Sache wurden von der Polizei begonnen. Quelle: Polizei