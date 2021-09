Veröffentlicht am 13. September 2021 von wwa

LINZ (Rhein) Trunkenheit im Verkehr in Linz a. R.

Sonntagmorgen, 12. September 2021, gegen 05:30 Uhr, stellte ein Polizeibeamter der Polizei Linz a. Rhein auf der Rückfahrt vom Sondereinsatz an der Ahr einen Pkw mit laufendem Motor in der Linzhausenstraße in Linz fest. In dem Pkw saß eine männliche Person, die mit dem Kopf auf dem Lenkrad lag. Zunächst wurde ein medizinischer Notfall angenommen, was sich anschließend aber als alkoholischer Fall herausstellte. Nach Herantreten ans Fahrzeug, stellte der Beamte deutlichen Alkoholgeruch fest. In Folge wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert lag bei 2,07 Promille. Anschließend erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Er wird mit einer Strafanzeige und Fahrverbot von mehreren Monaten rechnen müssen. Quelle: Polizei