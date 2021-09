Veröffentlicht am 12. September 2021 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 12. September 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 299 weitere bestätigte Corona-Fälle, eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 93,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 92,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,3). 5,07 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,70 Prozent).

Leitindikatoren für die Corona-Warnstufen

Kreis/Stadt, Stand 12.9.2021 Leitindikatoren 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* /100.000 EW Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald 92,7 2,9 5,07 Ahrweiler 203,7 0,8 5,07 Altenkirchen 117,2 3,1 5,07 Cochem-Zell 42,3 1,6 5,07 KS Koblenz 75,4 3,5 5,07 Mayen-Koblenz 63,9 2,8 5,07 Neuwied 128,5 6,0 5,07 Rhein-Hunsrück 72,7 1,9 5,07 Rhein-Lahn 73,6 0,8 5,07 Westerwaldkreis 95,1 3,5 5,07 Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe 116,1 3,4 5,07 Alzey-Worms 139,5 6,9 5,07 Bad Kreuznach 111,8 2,5 5,07 Birkenfeld 145,8 4,8 5,07 Mainz-Bingen 67,6 0,5 5,07 KS Mainz 123,0 1,8 5,07 KS Worms 159,2 9,6 5,07 Versorgungsgebiet Rheinpfalz 103,8 2,1 5,07 Bad Dürkheim 69,3 0,8 5,07 KS Neustadt a.d.W. 221,5 3,8 5,07 KS Landau i.d.Pf. 147,2 12,8 5,07 Südliche Weinstr. 48,9 0,9 5,07 KS Frankenthal 92,3 0,0 5,07 Rhein-Pfalz-Kreis 55,6 1,3 5,07 KS Ludwigshafen 155,6 1,7 5,07 Germersheim 101,5 3,1 5,07 KS Speyer 138,4 0,0 5,07 Versorgungsgebiet 64,5 1,1 5,07 Trier Bernkastel-Wittlich 62,2 2,6 5,07 Bitburg-Prüm 41,0 2,0 5,07 Trier-Saarburg 52,8 0,0 5,07 KS Trier 64,5 0,0 5,07 Vulkaneifel 24,7 1,6 5,07 Versorgungsgebiet Westpfalz 70,3 2,0 5,07 Donnersbergkreis 51,3 0,0 5,07 Kaiserslautern 72,6 0,0 5,07 KS Kaiserslautern 58,1 3,8 5,07 Kusel 52,6 5,4 5,07 KS Pirmasens 96,9 0,0 5,07 Südwestpfalz 64,5 2,1 5,07 KS Zweibrücken 102,3 2,9 5,07 Rheinland-Pfalz 93,4 2,5 5,07 *Bereitgestellt durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes, mit Unterstützung der Stiftung Institut für Herzinfarktforschung, Ludwigshafen † U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte EW=Einwohner

Die Warnstufen und die dazugehörigen Leitindikatoren sind so definiert:

Leitindikator Warnstufe 1 Warnstufe 2 Warnstufe 3 Sieben-Tage- Inzidenz bis höchstens 100 mehr als 100 bis höchstens 200 mehr als 200 Sieben-Tage-Hospitalisierungs- Inzidenz kleiner 5 5 bis 10 größer 10 Anteil COVID-19-Erkrankter an Intensivkapazität kleiner 6 Prozent 6 Prozent bis 12 Prozent mehr als 12 Prozent

Nach der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz verändert sich eine Warnstufe, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den in der Verordnung festgelegten Wertebereich erreichen.

Es ist dann die Aufgabe der Kommunen, den Zeitpunkt zu kommunizieren, ab dem die jeweilige Warnstufe in ihrem Gebiet gilt. Die tabellarische Darstellung des LUA verzichtet deshalb bewusst darauf, Warnstufen für einzelne Gebietseinheiten auszuweisen.