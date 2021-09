Veröffentlicht am 13. September 2021 von wwa

NEUWIED – Die „Kleinen Marktgeschichten“ werden fortgeschrieben – Am 17. und 18. September wird die Engerser Straße zum Gartenmarkt

Den weit über die Stadtgrenzen von Neuwied hinaus bekannten Gartenmarkt konnte die Stadt dieses Jahr nicht durchführen. Doch das Amt für Stadtmarketing ist bekannt für seine Kreativität und hat für die Sommerkampagne „Neuwied blüht auf!“ die Reihe „Kleine Marktgeschichten“ ins Leben gerufen. In diesem Rahmen wird am Wochenende des 17. und 18. September das Thema Garten im Mittelpunkt stehen. Von 10 bis 18 Uhr werden an beiden Tagen kleine Stände die Engerser Straße auf dem Abschnitt zwischen Schlossstraße und Mittelstraße besiedeln. Angeboten werden unter anderem Pflanzen, Möbel und Gartendekoration.

„Einen besonders hübschen Dekorationstrend werden ortsansässige Floristen uns präsentieren: Haben Sie schon mal von Blumentorten gehört? Diese wunderschönen Gestecke sind zwar nicht essbar, aber ein wahrer Augenschmaus“, strahlt Stadtmarketing-Mitarbeiterin Fabienne Mies vor Vorfreude. Zur Unterhaltung der Gäste wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September, der Walk Act „Fische im Frack“ nach Neuwied kommen, am Samstag spielt außerdem die Elastic Soap Jazz Band bei der „Kleinen Marktgeschichte“.

Um der geltenden Corona-Schutzverordnung Rechnung zu tragen, wird der Bereich abgesperrt. Der Eintritt in den Markt ist frei, die Absperrung dient lediglich der Erhebung der Besucherzahlen. Stationärer Handel, Dienstleistende und anliegende Gewerbe bleiben erreichbar, wie bereits beim Französischen Wochenmarkt Ende August. Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die Maskenpflicht.