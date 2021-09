Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Circus Ronelli kommt nach Altenkirchen

Von Eitorf aus kommend, gibt der Familiencircus Ronelli erstmalig ein Gastspiel in der Kreisstadt und das vom 16. bis zum 26. September auf dem Weyerdamm. Geöffnet ist die Manege jeweils donnerstags bis samstags um 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr und um 14 Uhr. Montags bis mittwochs ist spielfrei. Donnerstag und Freitag bietet man Familientage an, alle Besucher zahlen Kinderpreise. Sonntags um 11 Uhr lockt die Happy Hour, pro Person kostet der Eintritt nur 10,00 00 Euro. Um 14 Uhr steht die große Kindermittmachvorstellung auf dem Programm.

Der Circus kommt nach längerer Abstinenz (Pandemiebedingt) mit einem neuen Programm für Kinder und auch Erwachsene in den Westerwald. Gezeigt werden in phantasievollen Kostümen bunt gemischte Attraktionen für alle Altersstufen. Neben verschiedenen Akrobatiknummern und einer spektakulären Feuer-Show dürfen sich die Besucher auf Kunststücke am Seil in der Circuskuppel freuen.

Auch Chase von POW PATROL ist mit von der kurzweiligen Partie. In der Pause kann sich jedermann mit ihm fotografieren lassen. Und auch der kleine Streichelzoo dürfte auf Interesse stoßen. Außerdem bietet Ronelli einige Hüpfburgen und ein Kinderkarussell an. Das Karussell steht übrigens am kommenden Wochenende vom 10. bis zum 12. September in der Altenkirchener Fußgängerzone, Nähe KIK. Es kann auch für andere Anlässe gegen eine entsprechende Gebühr gebucht werden. Infos dazu, (sowie Kartenvorbestellungen) unter Tel. 0151 / 6443 0431. (bt) Fotos: Bernhard Theis