Veröffentlicht am 13. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN-HORHAUSEN – Testzentren der Verbandsgemeinde schließen Ende September

Seit Ende März, Anfang April bietet die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in ihren kommunalen Schnelltestzentren in Altenkirchen und Horhausen die Durchführung kostenloser Corona-Antigen-Tests an. Aufgrund sinkender Nachfrage wurden die mobilen Testzentren in Eichelhardt, Flammersfeld, Gieleroth, Kircheib und Oberlahr bereits Anfang Juli geschlossen. Nunmehr wird auch in den beiden verbliebenen Testzentren in Altenkirchen und Horhausen Ende September der Testbetrieb eingestellt. In Horhausen finden somit die letzten Schnelltests am 29. September 2021, in Altenkirchen am 30. September 2021 statt.

Aktuelle Informationen zu den kommunalen Teststellen der Verbandsgemeinde sind unter https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/aktuell/informationen-zum-coronavirus/testen zu finden.

Weitergehende Informationen, insbesondere zu den verbleibenden Testmöglichkeiten, sind auf der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz unter https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/ abrufbar.