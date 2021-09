Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

ROTHENBACH – Verkehrsunfall auf der B 255 durch 18jährigen Fahranfänger – Fahrer schwer verletzt

Samstagmorgen, 11. September 2021, gegen 02:06 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 255 in Höhe der Ortschaft Rothenbach Ortsteil Obersayn. Ein 18jähriger Fahranfänger eines PKW kam in Folge körperlichen Unvermögens nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde schwer verletzt und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden. Der Verkehrsunfall wurde von aufmerksamen Bürgern der Ortschaft Rothenbach Ortsteil Obersayn gehört, die umgehend die Rettungskräfte informierten und sich um den Verletzten kümmerten. Die Polizei Westerburg bedankt sich hierfür ausdrücklich. Quelle: Polizei