Veröffentlicht am 12. September 2021

ALTENKIRCHEN – Der Caritas-Laden öffnet wieder

Der Caritas-Laden – Gebrauchtes fair kaufen ist umgezogen und öffnet am Montag, den 13. September, um 9.00 Uhr in der Wilhelmstraße 13 in Altenkirchen in neuen und deutlich größeren Räumlichkeiten.

Öffnungszeiten sind:

Montag 9.00 – 13.00 Uhr

Mittwoch 9.00 – 17.00 Uhr

Freitag 9.00 – 13.00 Uhr

Das Angebot ist so gestaltet, dass Menschen mit kleinen Budgets gut einkaufen können.

Sehr gut erhaltene, gebrauchsfähige und saubere Kleidung sowie Haushaltsartikel können während der Ladenöffnungszeiten persönlich abgegeben werden. Telefonisch erreichbar zu den genannten Zeiten unter 02681-9838828.