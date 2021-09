Veröffentlicht am 12. September 2021 von wwa

PUDERBACH – Samira Mujezinovic erkämpft sich Bronze bei der Youth League – Spitzenleistung in Porec/Kroation und viele Weltranglistenpunkte

Samira Mujezinovic sichert sich Platz 3 und rutscht vor auf Platz 13 in der Weltrangliste. Samira Mujezinovic konnte die ersten beiden Runden gegen die Schweiz und Italien gewinnen. In Runde drei stand eine sehr starke Kroatin, an der Sie leider scheiterte. Über die Trostrunde mit Siegen über Ungarn, Schweden und Bosnien-Herzegowina schaffte Sie den Sprung auf das Treppchen.

Das KSC Team ist einer der größten und erfolgreichsten Karate Vereine der letzten zehn Jahre aus Deutschland. Wer jetzt selbst mit Karate beginnen möchte oder nur mal reinschnuppern möchte kann jederzeit in Puderbach oder Altenkirchen einsteigen. Mehr Informationen unter 02684-956000 oder www.karate-puderbach.de.

Foto: Samira Mujezinovic (rechts) bei der Siegerehrung – Foto: KSC Puderbach