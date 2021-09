Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

WISSEN – Rollerdiebstahl in Wissen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 08. auf 09. September 2021, zwischen 18:00 und 08:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Mofa-Roller der Marke Pegasus, Modell Sky, Farbe rot, Versicherungskennzeichen 541AIG, in der Schubertstraße. Das Mofa war mit einem Lenkradschloss gesichert. Ein weiterer Mofa-Roller der Marke Piaggio wurde am 09. September 2021, gegen 07:10 Uhr, unter der Siegbrücke Holschbacher Straße im Uferbereich aufgefunden.

Ermittlungen ergaben, dass der Roller zuvor in der Robert-Koch-Straße gestohlen wurde. Dieser Roller war nicht gesichert, jedoch aufgrund eines Defektes nicht fahrbreit. Der Roller muss von den unbekannten Tätern durch Rollenlassen bzw. Schieben an den Fundort gebracht worden sein. Das Fahrzeug wies erhebliche Beschädigungen auf. Hinweise zu den beiden Rollerdiebstählen nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei