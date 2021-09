Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Diebstahl aus zwei Transportern in Kasbach-Ohlenberg und ein versuchter Diebstahl aus Transporter in Ockenfels In der Nacht zum Donnerstag, 09. September 2021, wurden in Kasbach-Ohlenberg im Buchenweg zwei Firmentransporter aufgebrochen. Es wurde eine Vielzahl an Werkzeugen und Maschinen im geschätzten Wert von knapp 10.000 Euro entwendet. In der gleichen Nacht wurde ebenfalls ein Firmentransporter in Ockenfels in der Hauptstraße angegangen, in dem ebenfalls Werkzeuge und Maschinen deponiert waren. Dort misslang aber die Türöffnung des Fahrzeugs. Der Sachschaden beträgt dennoch circa 2.000 Euro. Quelle: Polizei