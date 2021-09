Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – KIRCHEN (Sieg) – Azubi-Spots gehen am 25. September 2021 in Kirchen/Sieg in die zweite Runde – IHK, HwK und Agentur für Arbeit werben weiter gemeinsam für die duale Ausbildung

Bei dem Azubi-Spot haben Schülerinnen und Schüler sowie Eltern die Chance, sich über die duale Ausbildung zu informieren. Wo gibt es freie Stellen? Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Welche Chancen bietet eine Ausbildung?

Die Azubispots – die Vor-Ort-Beratung für alle, die einen Ausbildungsplatz noch in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr suchen, – werden im September fortgeführt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, die Handwerkskammer (HwK) Koblenz und die Agentur für Arbeit in Neuwied treffen sich am Samstag, 25.09.2021 am Kaufland in Kirchen/Sieg um über die duale Ausbildung zu informieren und auf die noch für 2021 verfügbaren Stellen hinzuweisen. Geplant ist die gemeinschaftlich organisierte Aktion von 10:30 bis 12:30 Uhr.

Friseure, Elektrotechniker, Fachkräfte für IT, Digitalisierungs- oder Büromanagement – hier gibt es die Möglichkeit sich über das vielfältige Angebot an Ausbildungsberufen zu informieren.

„Alle jungen Menschen sind herzlich eingeladen unseren Azubi-Spot zu besuchen“, so Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin.

Corona hat das Wirtschaftsleben auf den Kopf gestellt. Das gilt auch und besonders für den Ausbildungsmarkt, Berufsberaterin Irina Löhr und ihr Kollege Andreas Keune vom Arbeitgeberservice beraten grundlegend zum Traumberuf oder informieren direkt zu konkreten Ausbildungsstellen. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unkompliziert Unterstützung anzubieten und damit Perspektiven aufzuzeigen. Wir wollen Jugendliche oder junge Erwachsene und Unternehmen zusammenführen“ ergänzt Karl-Ernst Starfeld, Chef der Agentur für Arbeit Neuwied.

„Die Vielfalt zeichnet dieses Format aus. Bei den Azubi-Spots kommen Schulabgänger, Studienabbrecher oder auch die Eltern der dualen Ausbildung und ihren Möglichkeiten ganz nah“, ergänzt HwK-Hauptgeschäftsfrüher Ralf Hellrich.

In Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium, HwK und Agentur für Arbeit hat die IHK mit der Initiative www.ausbildung-koblenz.jetzt ein Portal geschaffen, das junge Menschen mit suchenden Betrieben und Unternehmen in Kontakt bringt. „Ausbildung kennt keine Auszeit! Das ist mehr als nur ein Motto. Wir wollen durch unsere gemeinsame Aktion diejenigen unterstützen, die dieses Jahr – egal ob Anfang August, September oder Oktober – ins Berufsleben starten wollen“, so Dr. Holger Bentz, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung bei der IHK Koblenz.

Das Einhalten der Hygieneauflagen im Zuge von Corona, wie die Berücksichtigung von Abstandregelungen, das Tragen einer medizinischen Maske sowie Laufwege und Einlass- und Ausgangskontrollen sind obligatorisch.