Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

NEUWIED – Ampelanlagen auf der Engerser Landstraße werden erneuert – Nachdem bereits sechs Ampelanlagen umgerüstet werden konnten, geht die Erneuerung der Lichtzeichen durch das Neuwieder Stadtbauamt nun in die nächste Runde.

So wird ab kommenden Montag, 13. September, an der Kreuzung Engerser Landstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Seminarstraße und am Fußgängerüberweg in Höhe der ED-Tankstelle gearbeitet. Etwa drei Wochen sind dafür veranschlagt. Ab Montag, 20. September, folgt dann die große Ampelanlage vor dem Hochhaus der Stadtverwaltung an der Engerser Landstraße/Elisabethstraße/Hermannstraße inklusive des Fußgängerüberwegs nahe der IGS. Auch hier wird mit zirka drei Wochen gerechnet. Da die Lichtzeichen in dieser Zeit abgeschaltet sind, bittet die Stadt um erhöhte Vorsicht.

Beide Ampelanlagen liegen in kurzer Abfolge auf der Engerser Landstraße, um diesen Abschnitt jetzt möglichst zügig fertigzustellen, nachdem die Kreuzung Engerser Landstraße/Blücherstraße bereits umgerüstet werden konnte. Ein letzter Abschnitt mit vier Ampelanlagen in der Hermannstraße im Zuge des City-Rings soll nach den Herbstferien folgen.