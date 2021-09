Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird der das digitale Kursangebot „Eselschule“ in überarbeiteter Form fortgesetzt. Ab Donnerstag, den 30. September, geht es mit dem kleinen Eselführerschein weiter.

Kurse in Präsenz und auch online zum Thema „Esel“ sind bisher auf großes Interesse gestoßen. Daher gibt es nun den „Kleinen Eselführerschein“ und für alle, die noch mehr wissen möchten, das „Vertiefungsmodul Eselführerschein“. Aber man macht am besten immer den ersten Schritt zuerst und damit geht es am 30. September los. Die Teilnehmenden erforschen die Besonderheiten der Esel und schauen, wie man unterschätzte Ressourcen in sich selbst und anderen aktivieren und nutzen kann. Achtsamkeit, Präsenz und Selbst-Wirksamkeit helfen im Alltag problematische Situationen zu meistern. Das geht im Team mit einem Esel hervorragend! Esel „lesen“ Körpersprache genau und stellen wertvolle Informationen zur Verfügung, wo im Alltag Kraft nicht effizient genutzt wird.

In diesem neuen Lernkonzept erfahren TeilnehmerInnen die besondere Kraft einer Begegnung mit der Welt der Esel. Theoretische Grundlagen werden online abgerufen und erarbeitet – in individuellem Tempo – ganz flexibel. Der praktische Anteil des Kurses wird an individuell abgestimmten Terminen in der Eselschule absolviert. Eingeladen sind vor allem Menschen, die pädagogisch, therapeutisch oder beratend tätig sind, und Esel-Liebhaber, die ihr Wissen gerne in individueller Praxis vertiefen möchten. Ab dem 4. Oktober kann es mit dem Vertiefungsmodul schon weiter gehen. Mit Lernmaterial, Praxissessions und Videotrainings geht es ans Eingemachte. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.