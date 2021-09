Veröffentlicht am 10. September 2021 von wwa

NIEDERBREITBACH – Verkehrsunfallflucht vor der Grundschule in Niederbreitbach

Mittwochmittag, 08. September 2021, kam es gegen 12:40 Uhr vor der Grundschule in Niederbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 80jährigen Pkw-Fahrerin. Die Frau befuhr die Kurtscheider Straße in Richtung Kurtscheid. In der Rechtskurve vor der Grundschule musste sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, das vor ihr die Kurve schnitt. Durch das Ausweichmanöver stieß sie mit dem Zaun der Grundschule zusammen. Hinweise auf das entgegenkommende unfallverursachende Fahrzeug bestehen derzeit nicht. Zeugen, die Hinweise auf das entgegenkommende Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Straßenhaus unter 02634-9520. Quelle: Polizei