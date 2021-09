Veröffentlicht am 10. September 2021 von wwa

EMMERICHENHAIN – Zehnjähriger Junge nach Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt

Mittwochnachmittag, 08. September 2021, gegen 15:30 Uhr kam es in der Mengelshainer Straße in Rennerod, Ortsteil Emmerichenhain zu einem Verkehrsunfall mit einem zehnjährigen Jungen, der aufgrund Unachtsamkeit und zu hoher Geschwindigkeit mit seinem Fahrrad eine Bodenwelle übersah und stürzte. Der zehnjährige Junge überschlug sich und verletzte sich schwer. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Westerburg bedankt sich besonders bei den Ersthelfern vor Ort, die umgehend Hilfe leisteten und die Einsatzkräfte unterstützten. Quelle: Polizei