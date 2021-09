Veröffentlicht am 11. September 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Mehrkämpfer des VfL Waldbreitbach gewinnen drei Altersklassen

In der Altersklasse der W14 trafen bei den Rheinlandmeisterschaften im Vierkampf in Konz die deutsche Vizemeisterin im Block Sprint / Sprung Celina Medinger aus Waldbreitbach und die Fünfte der Deutschen Siebenkampfmeisterschaften Hannah Schwind aus Trier aufeinander. Dies versprach einen spannenden Wettkampf auf einem ausgesprochen hohen Niveau. In der ersten Disziplin konnte Celina auf Hannah einige Punkte im Weitsprung gut machen. Sie flog bei starkem Gegenwind 4,95 m weit. Im anschließenden 100 m Sprint liefen beide nebeneinander und schenkten sich keinen Zentimeter. Zeitgleich auf die Hundertstelsekunde überquerten sie in 13,21 s die Ziellinie. Im anschließenden Hochsprung gelang beiden 1,52 m. Im Kugelstoßen konnte sich Celina auf 9,21 m steigern und Hannah ihre Überlegenheit in dieser Disziplin nicht ganz ausspielen. Stolze 2044 Punkte sammelte Celina, 13 Punkte mehr als Hannah. Mit diesen Punktzahlen reihen sie sich als Vierte und Fünfte in die Deutsche Bestenliste ein.

Amelie Schmitt sorgte für eine faustdicke Überraschung. Im Dreikampf der Altersklasse W13 hatte sie mit 1410 Punkten (neuer Vereinsrekord) in einem 31-köpfigen Teilnehmerfeld die Nase vorn. „Dass sie nach zwei persönlichen Bestleistungen über 75 m in 10,72 s und 4,76 im Weitsprung noch 35 m im Ballwerfen aus dem Hut zaubert, hätte ich nicht erwartet“, so Trainerin Anke Jüssen.

Platz 5 in der Altersklasse W13 ging an Leonie Böckmann, die mit 43 m im Ballwurf die beste Tagesweite erzielte. Auch im Weitsprung segelte sie mit 4,46 m so weit wie nie.

Solveig Schreiber erreichte mit 1276 Punkten Platz 9 und Ariane Kirst de Pedro Rang 26.

In der Altersklasse W12 sorgte Eva-Fabienne Stein für den Rheinlandmeister-Titel mit 1365 Punkten. Sie steigerte sich im 75 m Sprint auf 11,12 s, im Weitsprung auf 4,39 m und im Ballwurf auf 39,5 m.

Die zweitbeste Ballwurfleistung zeigte Michelle Kopietz mit 34,50 m. Sie erreichte einen starken 6. Rang.

Auch der Mannschaftstitel im Dreikampf der U14 ging mit neuem Vereinsrekord von 6613 Punkten an den VfL Waldbreitbach.

Die 4×75 m Staffel verbesserte sich nochmals auf 42,01 s und Eva, Leonie, Solveig und Amelie konnten sich über den 2. Platz freuen.

In der U12 wurden Rahmenwettbewerbe ausgetragen. Hier glänzte Lasse Schreiber mit der besten Punktzahl in der M10. Er sprintete 8,41 s über 50 m, sprang 3,74 m und warf den Ball 34,5 m weit.

Ida Stein (W10) erreichte die drittbeste Punktzahl im Dreikampf mit 1001 Punkten, Carina Kirst de Pedro gelangen 771 Punkte in der W11.