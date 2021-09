Veröffentlicht am 10. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Pink Floyd Tributes – Open Air Sommer Altenkirchen

One Of These Pink Floyd Tributes – Early Years präsentiert die Songs der frühen Pink Floyd Jahre von 1967 bis 1972 – also bis vor dem großen Erfolg mit der „Dark Side Of The Moon“. Die Band fängt die Stimmung Ende der 60er Jahre mit eher songorientieren Nummern wie von „Arnold Layne“ und „See Emily Play“ gekonnt ein und reist weiter bis in die 70er mit psychedelischen Songs wie „Careful With That Axe, Eugene“ und „A Saucerful Of Secrets“. Wild improvisierende Gitarren- und Orgelsoli lassen fühlen, wie sich Pink Floyd präsentiert haben, bevor die Band ihre großen kommerziellen Erfolge feierte. One Of These – Early Years -, die hier als Ableger der „großen“ Tributeband „One Of These Pink Floyd Tributes“ agieren, bringen mit viel Liebe zum Detail die Early Years dem Zuschauer nahe. Hier geht es nicht um die großen Pink Floyd Hits mit entsprechender Show, sondern um die Würdigung des Frühwerkes der Band. Als Vorbild diente die 2019er „A Saucerful Of Secrets“ Tour von Nick Mason, interpretiert mit eigenen Ideen, vielen weiteren Songs und der sprichwörtlichen Spielfreude von One Of These. Wer als Pink Floyd Fan das Frühwerk der Band live und zum Anfassen erleben möchte, sollte sich diesen besonderen Abend mit One Of These nicht entgehen lassen.

Do. 16.09.2021; Beginn: 20 Uhr; Einlass 18:30 Uhr; Eintritt: VVK 15€; ABK 20€; Ort: Open Air; Sommer Glockenspitze, Altenkirchen; Bei unbeständigem Wetter findet die Veranstaltung im ZirkusZelt statt. Die Einnahmen dieser Veranstaltung werden komplett an die Flutopfer im Ahrtal gespendet. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: Klaus-Manns