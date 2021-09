Veröffentlicht am 9. September 2021 von wwa

LINZ (am Rhein) Sachbeschädigung in Linz durch Graffiti

In der Nacht zum Dienstag, 07. September 2021, besprühten unbekannte Täter die Fassade der Robert-Koch-Schule in Linz, sowie ein benachbartes Gebäude. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei