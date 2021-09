Veröffentlicht am 9. September 2021 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung in Kirchen durch Graffiti

Im Tatzeitraum vom 06. Auf den 07. September 2021, in der Zeit zwischen 20.00 und 10:00 Uhr wurde die Fassade des Netto-Einkaufsmarktes im Stadtgebiet Kirchen mit Farbe beschmiert. Der unbekannte Täter besprühte mit silberner Farbe die zur B 62 gelegenen Hauswand. In den vergangenen Monaten kam es im Stadtgebiet Kirchen vermehrt zu derartigen Schmierereien. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Kirchen oder die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei