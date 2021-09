Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

WISSEN – Kinder zum Treffen in die katholische Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ in Wissen eingeladen

Am Mittwoch, 8. September 2021, sind alle Kinder zu einem Treffen in die katholische Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ in Wissen eingeladen. Schon vor einigen Tagen hat Pastor Martin Kürten einigen Mädchen und Jungen im Pfarrheim erklärt, worum es geht. Man sucht nämlich an neuen Messdienern sowie Kindern, die sich an der Spielegruppe beteiligen. Dort könnten dann Basteln, Backen, Filme gucken oder Ausflüge auf dem Plan stehen. „Messdiener helfen im Gottesdienst mit und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe“, so Kürten weiter. Kinder ab neun Jahren, die sich für eine der beiden Gruppen oder auch beide interessieren, finden sich am Mittwoch um 16 Uhr an der Kirche ein. Nach einer Besichtigung des Gotteshauses geben die Betreuerinnen Einzelheiten bekannt. Teilnehmen können natürlich auch Kinder aus Schönstein, Mittelhof usw. (bt) Foto: Bernhard Theis