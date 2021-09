Veröffentlicht am 10. September 2021 von wwa

KIRCHEN – Woche der Demenz bei der Stadt Kirchen mit vielfältigem Programm – „Menschen mit Demenz nicht ausgrenzen“

Mit der vom 20. bis 26. September stattfindenden „Woche der Demenz“ will die Stadt Kirchen das Verständnis für Menschen mit Demenz und die Unterstützung für Betroffene sowie pflegende Angehörige fördern. Dazu hat Projektleiterin Michaela Sandweg vom Kirchener Stadtbüro wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Von Fachvorträgen über Kunst und Kultur bis hin zum gemeinsamen Frühstücken, Singen und Tanzen reicht das vielfältige Angebot.

Dabei richten sich die Veranstaltungen nicht ausschließlich an Betroffene und ihre Angehörigen. Vielmehr will man alle Altersgruppen ansprechen. Denn der Gedanke der Akzeptanz und Zugehörigkeit steht im Vordergrund. „Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen leben mitten in unserer Gesellschaft. Sie sollen in das gesellschaftliche Leben integriert und nicht ausgegrenzt werden“, erklärt dazu Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen.

Die Woche der Demenz fand erstmals im Jahr 2017 statt. Die Resonanz auf die einzelnen Veranstaltungen war so groß, dass die Aktion jetzt neu aufgelegt wird.

Die einzelnen Programmpunkte:

Montag, 20.09., 19.00 – 21.00 Uhr: Podiumsdiskussion „Demenz – Diagnostik, Herausforderungen und Lösungen“ im Rathaus Kirchen, Großer Ratssaal

Dienstag, 21.09., 10.00 – 15.00 Uhr: „Rikscha-Rundreise“ durch Kirchen

Dienstag, 21.09., 18.00 – 20.00 Uhr: Infoveranstaltung zur Pflegeversicherung

Mittwoch, 22.09., 10.30 – 13.00 Uhr: Ausflug ins Museum für Gegenwartskunst in Siegen

Mittwoch, 22.09., 15.00 – 17.00 Uhr: gemeinsames Singen im Bürgerhaus Wehbach unter dem Motto „Musik kennt kein Alter“

Donnerstag, 23.09., 10.00 – 12.00 Uhr: Achtsamkeitstraining im Bürgerhaus Wehbach

Freitag, 24.09., 14.00 – 15.30 Uhr: Alterssimulationsparcour im Rathaus Kirchen, Gr. Ratssaal

Freitag, 24.09., 17.00 – 19.00 Uhr: Vortrag über richtiges Kommunizieren mit dementiell veränderten Menschen im Hotel „Zum weißen Stein“ in Katzenbach

Samstag, 25.09., 15.00 – 17.00 Uhr: Tanzangebot für ältere Menschen mit und ohne Einschränkungen im Rathaus Kirchen, Großer Ratssaal

Sonntag, 26.09., 09.00 – 11.00 Uhr: Mehrgenerationenfrühstück im Hotel „Zum weißen Stein“ in Katzenbach

Das Faltblatt zur Aktionswoche mit dem kompletten Programmablauf ist in den nächsten Tagen an vielen Anlaufstellen in Kirchen, z.B. im Bürgerbüro der Stadt Kirchen, im DRK-Krankenhaus oder bei den ansässigen Apotheken erhältlich. Corona-bedingt können alle Veranstaltungen nur mit Voranmeldung und unter Einhaltung der 3G-Regel besucht werden. Anmeldungen sind telefonisch unter der Mobilnummer 0160/95478184 möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.