Veröffentlicht am 9. September 2021 von wwa

NEUWIED – Holger Wolf neuer Vorsitzender im Kreisverband Neuwied

Bei der Mitgliederversammlung im Leyscher Hof in Leutesdorf wählte der Kreisverband Neuwied von Bündnis 90/Die Grünen außerplanmäßig Holger Wolf (44) als neuen Vorsitzenden neben der weiter amtierenden Vorsitzenden Ann-Kathrin Schrepfer.

Die Wahl war notwendig geworden, da der bisherige Vorsitzende Hendrik Krahl das Amt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgeben musste. Holger Wolf dankte seinem Vorgänger und freute sich in seiner Antrittsrede vor allem über die große Zahl an Neumitgliedern im Kreisverband, darunter viele jüngere Politikinteressierte.

Der gebürtige Bonner Holger Wolf ist verheiratet und lebt seit 30 Jahren im Kreis Neuwied. Der selbständige Berufsbetreuer und Verfahrenspfleger gehört seit 2011 Bündnis 90/Die Grünen an, seit 2013 als Sprecher des Ortsverbands Unkel-Linz-Bad Hönningen. Ebenfalls seit 2013 ist Wolf im Vorstand des Kreisverbands Neuwied seiner Partei tätig.

Seit 2014 ist Wolf außerdem Mitglied des Gemeinderats in seinem Wohnort Leubsdorf (Ortsteil Hesseln). 2019 wurde er in den Kreistag Neuwied gewählt. Bei Bündnis 90/Die Grünen engagiert sich der frühere Rettungsassistent besonders in den Arbeitskreisen Soziales, Umwelt und Klimaschutz, Ökologie und Tierschutz. Foto: Laura Westermann – Photography