Veröffentlicht am 9. September 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Schweitzer: Transformationsagentur als zentrale Anlaufstelle für alle Beschäftigten und Unternehmen in Rheinland-Pfalz

„Der Wandel in der Wirtschafts- und Arbeitswelt bietet unseren Beschäftigten und Unternehmen viele Chancen. Dafür muss aber klar sein, was sich eigentlich hinter diesen oftmals sehr abstrakten Prozessen verbirgt, wie ich sie für mich nutzbar machen kann und wer mich dabei unterstützt. Genau hier wird die Transformationsagentur ansetzen“, erläuterte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer am Dienstag im Ministerrat sein Vorhaben zur Schaffung einer rheinland-pfälzischen Transformationsagentur.

Mit der neuen Agentur entstehe eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Transformation der Arbeitswelt, so Schweitzer. Zentrum des Angebotes werde eine Lotsenfunktion für Beschäftigte, Unternehmen, aber auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger sein, die über Beratungs- und Förderleistungen informiere. Die Themenfelder reichen von Homeoffice und Work-Liefe-Balance bis zu Arbeitsverdichtung, Arbeitsrecht oder Arbeitsschutz. Die Aufgaben der Transformationsagentur gingen aber darüber hinaus. „Wenn wir beispielsweise feststellen, dass es noch Lücken in den Unterstützungsangeboten gibt, werden wir das aufgreifen und neue initiieren. Dabei werden wir nicht nur die Landes-, sondern auch die Bundesebene im Auge behalten“, betonte der Minister.

Aufgabe der neuen Transformationsagentur werde darüber hinaus sein, eigeninitiativ über die zentralen Themen der Transformation der Arbeitswelt, ihre Herausforderungen und ihre Gestaltungsmöglichkeiten zu informieren. Sie werde daher eine Reihe unterschiedlicher Veranstaltungsformate anbieten. Dabei werde die Agentur auch direkt in die Regionen gehen. „Viele wichtige transformationspolitische Themen spielen sich natürlich auf Bundesebene ab, doch der eigentliche Wandel findet vor Ort statt. Deshalb wird die Transformationsagentur mit ihrem Know-how regionale Transformationsvorhaben unterstützen und vorantreiben.“

Schweitzer betonte, ihm sei wichtig, dass die Transformationsagentur praxisnah und schlank arbeite und dabei unterschiedliche Perspektiven berücksichtige. „Deshalb haben wir bei der Konzeption unsere engen Partner, die Sozialpartner ebenso wie die Bundesagentur für Arbeit und unsere Weiterbildungsverbände eingebunden. So vermeiden wir Doppelstrukturen und schaffen Synergieeffekte.“

Nach erfolgter Ausschreibung der Transformationsagentur solle diese bereits Anfang des kommenden Jahres ihre Arbeit aufnehmen. „Damit setzen wir ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag rasch um und tragen dazu bei, Rheinland-Pfalz zum Gewinner der Transformation zu machen“, unterstrich der Minister.