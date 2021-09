Veröffentlicht am 8. September 2021 von wwa

VETTELSCHOSS – Verkehrsunfallflucht in der Michaelstraße in Vettelschoß

Montagabend, 06. September 2021, befuhr eine Pkw-Fahrerin die Michaelstraße in Vettelschoß, als ihr in Höhe einer Baustelle ein blauer Audi entgegenkam. Da der entgegenkommende Pkw, nach Angaben der Frau, mittig der Fahrbahn fuhr, musste sie mit ihrem Pkw nach rechts ausweichen und touchierte eine Warnbarke. Hierdurch entstand Sachschaden an ihrem Pkw. Der entgegenkommende setzte seine Fahrt fort. Ärgerlich für die Geschädigte, dass ein hinter ihr fahrender Pick-Up-Fahrer ebenfalls einfach weiter fuhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere den Fahrer des Pick-Up, sich bei der Polizei in Linz zu melden. Telefon: 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei