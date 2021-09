Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 56 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Im Landkreis Neuwied wurden am Dienstag, 07. September 2021, 56 neue Corona-Infektionen festgestellt.

Das Impfzentrum hat noch bis Ende des Monats geöffnet und bietet im September jeden Dienstag und Donnerstag von jeweils 8 bis 20 Uhr offenes Impfen mit BioNtech an. Wer den Termin am Donnerstag, 9. September, wahrnimmt, bekommt auch einen festen Zweitimpftermin im IZ.

Wer sich danach seine Erstimpfung abholt, muss sich um den Zweittermin selbst kümmern (z.B. beim Impfbus oder einem niedergelassenen Arzt), weil sonst das vorgeschriebene Mindestintervall von drei Wochen (bei BioNtech) nicht eingehalten werden könnte. Aus diesem Grund bietet das IZ seit heute auch keine Erstimpfungen mit Moderna mehr an. Hier beträgt das Mindestintervall vier Wochen und der Impfstoff ist – Stand heute – nicht an Bord der Impfbusse und auch bei niedergelassenen Ärzten kaum vorhanden, sodass es schwer würde, eine passende Zweitimpfung zu bekommen.

Im IZ werden darüber hinaus jetzt auch Auffrischungsimpfungen (Drittimpfungen) vorgenommen. Das Angebot richtet sich an über 80 Jährige, an Menschen mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie an Pflegebedürftige im eigenen Haushalt. Auch Bewohner und Beschäftigte von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie von Pflegeeinrichtungen der Eingliederungshilfe sind angesprochen. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass seit der Zweitimpfung sechs Monate vergangen sind. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.