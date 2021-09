Veröffentlicht am 8. September 2021 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung in Wissen durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten mit schwarzer Farbe in der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 02. bis 03. September 2021, zwischen 18:00 und 12:00 Uhr, in 57537 Wissen, in der Wisenstraße 1 die Wand einer Garage mit zwei Graffitis. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei