Veröffentlicht am 8. September 2021 von wwa

WISSEN – Reparatur-Café Wissen öffnet wieder

Am Mittwoch, 8. September 2021, startet das Reparatur-Café der Verbandsgemeinde Wissen zum zweiten Mal nach einer längeren Pause. Das Team von versierten ehrenamtlichen Fachleuten hilft bei der Instandsetzung von Elektrogeräten aller Art nach dem Motto: „Besser reparieren als wegwerfen“. Renner sind unter anderem Radio-Wecker, Staubsauger, Kaffeeautomaten, Cassettenspieler oder Bohrmaschinen. Wer ein entsprechendes Gerät vorstellen möchte, kann sich mit Team-Sprecher Hermann Stausberg unter Tel. 02742/71919 in Verbindung setzen. Kontakt auch unter jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de. Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich. Das Reparatur-Café öffnet seine Pforten am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr im KulturWerk, Walzwerkstr. 22. (bt) Fotos: Bernhard Theis