Veröffentlicht am 8. September 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Mann in Bad Hönningen von freilaufendem Hund gebissen

Sonntagabend, 05. September 2021, meldete sich ein 38jähriger Mann aus Bad Hönningen bei der Linzer Polizei und gab an, er sei auf der Rheinallee Richtung Campingplatz Bad Hönningen von einem Hund gebissen worden. Der Mann schilderte, dass er mit seinem angeleinten Hund spazieren gegangen sei, als ihn ein entgegenkommender freilaufender Hund angesprungen und in den Finger gebissen habe. Daraufhin hätte sein Hund den angreifenden Hund ebenfalls gebissen. Die Begleitpersonen des freilaufenden Hundes seien unverrichteter Dinge in Richtung Campingplatz gegangen, ohne einen weiteren Personalienaustausch zu ermöglichen. Quelle: Polizei