Veröffentlicht am 8. September 2021 von wwa

ERPEL – OBERLAHR – Verkehrsunfall auf der B 42 – 56jähriger Motorradfahrer verletzt

Sonntagmittag, 05. September 2021, befuhr ein 56jähriger Motorradfahrer die B 42 in Fahrtrichtung Bonn und hielt sein Kraftrad verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg in Erpel an. Der nachfolgende Pkw-Fahrer, ein 71jähriger Mann aus Oberlahr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das haltende Krad auf. Das Krad kippte um und der Fahrer leicht verletzt. Quelle: Polizei