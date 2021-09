Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – An jedem Tag ist Schulanfang

Pünktlich zum Schulstart bittet die Polizei Hachenburg alle Elterntaxifahrer/innen, aus Gründen der Verkehrssicherheit, die ausgewiesenen Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu den Schulen anzufahren. Bitte vermeiden Sie es bis vor das Schulportal zu fahren, denn dort entstehen gefährliche Situationen für alle die Kinder, die zu Fuß, mit dem Fahrrad/Roller oder dem Schulbus ankommen.

Insbesondere für das Schulzentrum in Bad Marienberg wird noch einmal auf die Parkplätze an der Stadthalle (Zufahrt über Jahnstraße) und an der Halfpipe (Zufahrt zum Fernsehturm) hingewiesen. Von beiden Parkplätzen aus kann ihr Kind zu Fuß alle Schulen, auf sicheren Gehwegen, erreichen. Entsprechende Kontrollen wurden und werden von der Polizei Hachenburg durchgeführt. Quelle: Polizei