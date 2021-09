Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Vivien Ließfeld und Marie Böckmann gewinnen Goldmedaillen bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften

Gleich drei Goldmedaillen sicherte sich die Mehrkämpferin Vivien Ließfeld vom VfL Waldbreitbach in der Altersklasse U18 in Bad Ems bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Sie gewann den Speerwurf mit 34,65 m, den 100 m Hürdenlauf in 15,29 s und den Weitsprung mit 5,36 m. Im Weitsprung konnte Vivien im letzten Versuch nochmals kontern und sich an die Spitze des Feldes setzen. Im Kugelstoßen holte sie sich zudem die Silbermedaille mit 11,61 m und fügte einen 4. Platz über 200 m hinzu.

Ihre Vereinskollegin Marie Böckmann konnte ebenfalls ihre erste Goldmedaille bei Landesmeisterschaften gewinnen. Sie entschied den Hochsprung mit 1,62 m für sich. Die Bronzemedaille sicherte sie sich über 100 m Hürden in 15,86 s und im Speerwurf gelangen ihr 31,61 m (Platz 4). Fotos: VfL Waldbreitbach