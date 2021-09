Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

IRLICH – Irlicher Pfarrfest in Pandemiezeiten

Schon die Kirmes war wegen Corona ausgefallen. Lediglich einen Gottesdienst auf dem Kirchplatz hatte es im Frühjahr gegeben. Der Bierbrunnen und die Frittenbude auf dem Schulhof fehlten zwar auch am ersten Septemberwochenende, wo traditionell das Pfarrfest gefeiert wird. Aber so ganz ohne Sekt und Selters war es dann auch nicht. Ein feierliches Hochamt mit musikalischer Begleitung des MFZ, viel Weihrauch, zelebrierte von Oliver Seis erlebten die Gemeindemitglieder an einen unvergesslichen Sonntagmorgen.

Lange hatte es keine Auftritte des heimischen Musikvereins gegeben und auf das Feiern mussten die Irlicher wegen Lockdown und sonstigen Corona Beschränkungen auch schon lange verzichten. So freuten sich die Anwesenden über den Wein aus dem Irlicher Weinberg und dem leckeren Fingerfood. Die vielen Platten mit Köstlichkeiten aus Irlicher Küchen wurden nach und nach leer und man hatte sich eine Menge dabei zu erzählen.

Es war trotz fehlender Reibekuchen, Erbsensuppe und Kuchenbuffet eine schöne Feier, in einer Zeit wieder steigender Inzidenzwerten. Aber die sind ja bei der Durchimpfung der Bevölkerung in der Region etwas in den Hintergrund gerückt. Im nächsten Jahr hoffen die Ausrichter wieder mit allen Vereinen zwischen Schützen, Fußballer, Sänger Musiker und Karnevalisten auf dem Schulhof und der Mehrzweckhalle feiern zu können. Wobei so ein Outdoor Gottesdienst bei Sommerwetter unter der Linde auch seine Fans hat. (mabe) Fotos: Marlies Becker