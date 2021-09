Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

ELKENROTH – Nächste Fischerprüfung am 3. Dezember 2021 in Elkenroth

Die Kreisverwaltung Altenkirchen nimmt am 3. Dezember 2021 die nächste Fischerprüfung unter Corona Bedingungen ab. Der Präsensunterricht unter Corona Bedingungen findet an 4. Wochenenden beginnend am 6. November in Elkenroth statt. Die Kosten betragen für Senioren 150,– Euro und Junioren 100,– Euro. Darin enthalten ist die für den Unterricht relevanten Fachliteratur. Die Anmeldung bei der Kreisverwaltung Altenkirchen muss bis spätestens 29. Oktober 2021 erfolgen.