Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

WISSEN – Feuerwehr Wissen führt Ausbildung an der Drehleiter durch

Nachdem bereits im Jahr 2017 zehn Drehleitermaschinisten geschult worden waren, konnten jetzt erneut neun Maschinisten für Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter mit Korb) ausgebildet werden. Die Firma Drehleiter.info hat diese Ausbildung am Standort Wissen an vier Tagen durchgeführt. Der Unterricht gliederte sich in einen theoretischen und praktischen Teil. Dabei legte man besonderen Wert auf die praktischen Aspekte.

In Wissen kommen verschiedene Übungsobjekte für den Einsatz von Rettungshubfahrzeugen in Frage. Wichtig ist dabei, dass die Feuerwehrleute ihre Fahrzeuge und deren Einsatzgrenzen genau kennen lernen. Die Lehrgangsteilnehmer wurden im Vorfeld durch den erfahrenen Drehleitermaschinisten und Brandmeister Andreas Boketta auf die Details vorbereitet.

Im Rahmen eines schriftlichen und praktischen Leistungsnachweis musste man dann am Schluss das Erlernte unter Beweis stellen. Bestanden haben die Prüfung dann alle neun Aspiranten. Froh sind die Wehrleute, dass für die praktische Ausbildung entsprechende Gebäude und Übungsflächen im Stadtgebiet von Wissen zur Verfügung standen. Ein Dank ging besonders an Bernd Janssen (Spedition Brucherseifer), Pastor Martin Kürten (Katholische Pfarrkirche Kreuzerhöhung) und Dominik Weitershagen (KulturWerk) sowie Lukas Fuchs und Burkhard Brück (Franziskus-Grundschule Wissen). (bt) Fotos: Bernhard Theis