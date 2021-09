Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Brandermittlungen eingeleitet – PKW in Bad Hönningen komplett ausgebrannt

Sonntagmorgen, 05. September 2021, gegen 07:25 Uhr, meldete ein Anwohner aus der Hauptstraße in Bad Hönningen, dass in seinem Innenhof ein abgestellter PKW brennen würde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der VW bereits in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bad Hönningen schnell gelöscht. Das Feuer ist zuvor vom PKW bis auf die angrenzende Hausfassade übergegangen, der PKW ist komplett ausgebrannt. Die Brandursache ist Bestandteil der laufenden Ermittlung durch die Kriminalpolizei, eine Brandstiftung ist aufgrund der Spurenlage anzunehmen. Insofern bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zur Brandursache, zu möglichen Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen machen können, sich bei der Polizei Linz unter 02644-943-0 zu melden. Quelle: Polizei