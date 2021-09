Veröffentlicht am 7. September 2021 von wwa

ERPEL – Streitigkeiten führen zum Auffinden von Betäubungsmittel

Samstagmorgen, 04. September 2021, wurde die Polizei Linz in die Kölner Straße nach Erpel gerufen, nachdem ein Anrufer lautstarke Streitigkeiten aus der Nachbarwohnung meldete. Als die Beamten in der Wohnung der Streithähne eintrafen, konnten zunächst lediglich normale Beziehungsstreitigkeiten vernommen werden. Allerdings wurden die Polizisten in der Folge auf den Geruch von Marihuana aufmerksam, sodass anschließend die Wohnung durchsucht wurde. Hierbeikonnten geringe Mengen Cannabis aufgefunden werden, die dem polizeibekannten Bewohner zuzuordnen waren. Dem bereits unter Bewährung stehenden 31jährigen Mann erwartet ein weiteres Strafverfahren. Quelle: Polizei