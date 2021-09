Veröffentlicht am 6. September 2021 von wwa

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 48 Richtung Trier – eine schwerverletzte Person

Montagmorgen, 06. September 2021, kam es gegen 07:54 Uhr im Bereich der BAB 48, Richtungsfahrbahn Trier, etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Koblenz Nord zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Nach dem bisherigem Ermittlungsstand der Polizei wollte ein 50jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Mayen-Koblenz die A 48 im dreispurigen Bereich in Richtung der B 9 verlassen und musste wegen Rückstau im morgendlichen Berufsverkehr verkehrsbedingt in der Ausfädelungsspur anhalten. Ein dahinter befindlicher 48jähriger Mann aus dem

Westerwald erkannte das zu spät und fuhr dem stehenden PKW auf und schob ihn über die gesamte, in diesem Bereich dreispurige Autobahn. Auf dem linken Fahrtstreifen wurde der herüberkatapultierte BMW der 1er Serie seitlich im Bereich der B Säule von einem Audi erwischt, massiv beschädigt und nochmal um die eigene Achse gedreht. Der BMW Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde, so die Polizei, schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Da sich die Unfallstelle über die gesamte Fahrbahnbreite erstreckte, kam der Berufsverkehr für etwa zwei Stunden komplett zum Erliegen. Es bildete sich unfallbedingt ein erheblicher Rückstau. Der Gesamtschaden, so die Polizei, dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Quelle: Polizei