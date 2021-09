Veröffentlicht am 5. September 2021 von wwa

UNKEL – Besonders Schwerer Fall des Diebstahls von E-Bike

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 01. auf 02. September 2021, wurde ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage in der Straße In der Persch in Unkel entwendet. Die Garage war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen, das E-Bike hingegen war mit einer Kette gegen Wegnahme gesichert. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Linz/ Rhein unter 02644-9430 entgegengenommen. Quelle: Polizei