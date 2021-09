Veröffentlicht am 6. September 2021 von wwa

NEUWIED – Sommerspaß in der Künstlerwerkstatt des KiJub

Viel Spaß bei der SommerKünstlerWerkstatt des Kinder- und Jugendbüros (KiJub) der Stadt Neuwied hatten Sieben- bis Zwölfjährige während der Sommerferien auf dem Schulhof und in der Mehrzweckhalle der Grundschule St.Georg in Irlich. Unter fachlicher Anleitung des Neuwieder Ateliers KreArtiv erhielten die Kinder mittels unterschiedlichen Malwerkzeugen eine Einführung in verschiedenste Maltechniken. Anschließend konnten sie eigene Projekte mit Acryl und Aquarellfarben sowie Pastellkreiden auf Leinwänden oder speziellen Papieren verwirklichen. Des Weiteren erlernten die Mädchen und Jungen die Kunst des Trockenfilzens. Mithilfe von Förmchen oder freihändig konnten sie mit ihren Filznadeln kleine Tiere herstellen. Fantasie und Kreativität waren ebenfalls beim Arbeiten mit einer tonähnlichen Masse gefragt, bei der wunderbare Miniaturskulpturen entstanden, die hinterher bunt angemalt wurden. Zwischendurch gab es zudem viel Freiraum zum Austoben mit verschiedensten Spielen.

Voller Stolz nahmen die Kinder am Ende der Freizeit ihre Werke mit nach Hause, um sie ihren Eltern zu präsentieren. Selbstverständlich wurde diese Freizeit unter der aktuellen Corona-Schutzverordnung mit einem darauf abgestimmten spezifischem Hygienekonzept durchgeführt. Auch im nächsten Jahr ist die SommerKünstlerWerkstatt wieder für die zweite Sommerferienwoche geplant. Der Programminhalt des Angebots wechselt von Jahr zu Jahr. Foto 14: