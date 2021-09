Veröffentlicht am 4. September 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Vom dualen Studium profitieren Unternehmen und Studenten – Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen führt eine Befragung der Unternehmen durch

Ein duales Studium verbindet das Studium an einer Fach- oder Hochschule mit einer Ausbildung. Manchen Schulabgängern ist das „klassische Studium“ zu theoretisch. Arbeitgebern wiederum bietet das duale Studium die Vorteile einer bedarfsgerechten Personalentwicklung und einer stärkeren Mitarbeiterbindung. Die Betriebe bilden akademische Nachwuchskräfte aus und sichern sich damit häufig und langfristig hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Um eine solche „Win-win-Situation“ handelt es sich bei STA Schalltechnische Anlagen GmbH in Hamm, das auf die Schallreduktion im industriellen Bereich spezialisiert ist, und seinem Mitarbeiter Yannick Buchner: Er startete 2016 mit dem Dualen Studium Maschinenbau an der Hochschule Koblenz und der Ausbildung zum Industriemechaniker bei STA. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium ist Yannick Buchner nun seit April fest angestellt bei STA und als frisch gebackener Ingenieur in der Konstruktion tätig.

Im Jahr 2016 bzw. ein Jahr zuvor starteten zwölf junge Frauen und Männer ihr Duales Studium Maschinenbau in der Region bei den Unternehmen AMS (Elkenroth), Schumacher GmbH (Eichelhardt), Federal Mogul (Herdorf), Karl Georg (Ingelbach-Bahnhof), Kempf (Bad Marienberg), Thomas Magnete (Herdorf), Werit (Altenkirchen) und Treif part of Marel (Oberlahr). Viele junge Menschen schätzen das duale Studium, weil sie am Ende über zwei anerkannte Abschlüsse verfügen. Das theoretische Wissen aus dem Studium kann in der Praxis angewandt werden. Außerdem spart sich der Student bzw. die Studentin durch das Gehalt des Unternehmens den Nebenjob während des Studiums.

„Was viele nicht wissen: Ein duales Studium ist in Rheinland-Pfalz nicht nur in den Ingenieurwissenschaften möglich, sondern auch in Wirtschafts- und Sozial-, Geistes-, Gesundheits-, Natur- und Agrarwissenschaften“, erklärt Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. „Daher befragen wir aktuell heimische Unternehmen, in welchen Bereichen sie einen Bedarf an dual Studierenden sehen“, so Kober. Die Wirtschaftsförderung des Kreises führt die Befragung gemeinsam mit der Dualen Hochschule Rheinland-Pfalz mit Sitz in Worms durch. Über die Befragung werden die Unternehmen informiert.

Foto 13: Das duale Studium ist eine „Win-win-Situation“: das finden auch Michael Theis (links), Geschäftsführer des Schallschutz-Unternehmens STA in Hamm, sein Vater Josef Theis (rechts), ehemals Geschäftsführer des Unternehmens, und Yannick Buchner, frisch gebackener Maschinenbau-Ingenieur, der sein duales Studium bei STA absolvierte. (Foto: Kreisverwaltung)