Veröffentlicht am 5. September 2021 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – Verkehrsunfall auf der B 62

Freitagvormittag, 03. September 2021, gegen 10:40 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter PKW-Fahrer mit seinem Opel Astra die B 62 aus Richtung Mudersbach kommend in Richtung Kirchen (Sieg). In Höhe des Nettomarktes verlor er aus unbekannter Ursache kurzzeitig das Bewusstsein. Aufgrund dessen geriet er mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen die linksseitig verlaufende Mauer. Von der wurde das Fahrzeug abgewiesen und kam, nach einer weiteren Kollision mit einem Straßenschild, auf der Abbiegespur in Richtung Bahnhofstraße zum Stehen.

Da das Signal der Ampelanlage für den Gegenverkehr zu diesem Zeitpunkt erst kurz zuvor auf Grün umgesprungen war, konnte der Verkehr noch rechtzeitig abbremsen.

An dem PKW und dem Straßenschild entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 6.000 Euro. Der 36 Jahre alte PKW-Fahrer begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung. Quelle: Polizei