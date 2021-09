Veröffentlicht am 5. September 2021 von wwa

KIRCHEN – (Sieg) Verkehrsunfall bei Zurücksetzen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freitagnachmittag, 03. September 2021, gegen 17:55 Uhr, befuhr eine 59jährige Frau aus Kirchen mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug die Siegener Straße (B 62) in Kirchen in Richtung Betzdorf. An der Einmündung zur Jungenthaler Straße hielt sie ihr Fahrzeug an der gelb zeigenden Ampelanlage an. Da sie dabei etwas über die Haltelinie gefahren war, korrigierte sie ihre Halteposition, indem sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts setzte. Sie übersah jedoch den hinter ihr wartenden PKW eines 63jährigen Fahrers aus Mudersbach. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem PKW des 63jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Die 59jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die sie für ihr Gefährt (mindestens Klasse AM) hätte vorweisen müssen. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Quelle: Polizei