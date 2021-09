Veröffentlicht am 5. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – BERLIN – Qualitätssiegel für Familienfreundlichkeit – Kreisverwaltung durchlief erneut das Audit „berufundfamilie“

Bundesweit 287 Arbeitgeber sind für die strategische Weiterentwicklung ihrer familien-und lebensphasenbewussten Personalpolitik bzw. familiengerechten Arbeits-und Studienbedingungen geehrt worden. Einer davon ist die Kreisverwaltung Altenkirchen. Die Kreisverwaltung hat seit 2007 mehrfach das Audit „berufundfamilie“ und zuletzt nach mehrmaliger Rezertifizierung das zugehörige Dialogverfahren durchlaufen. Damit behält das Zertifikat seinen dauerhaften Charakter. Landesweit wurde das Zertifikat in diesem Jahr an insgesamt zwölf Unternehmen und Institutionen verliehen. Die ausgezeichneten Unternehmen und Institutionen sind berechtigt, das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für die nachhaltige Gestaltung der betrieblichen Vereinbarkeitspolitik gilt, für drei Jahre zu nutzen.

Die Würdigung für die erfolgreichen Arbeitgeber fand vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als Zertifikats-Online-Event mit Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht in Berlin statt, das Geesche Brenncke von der Personalabteilung für die Kreisverwaltung verfolgt hat. „Die wiederholte Auditierung und Zertifikatsverleihung bestätigt, dass wir als verantwortlich handelnder Arbeitgeber auf nachhaltige familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik setzen. Uns ist die Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen wichtig. Die Corona-Pandemie hat dabei alle Arbeitgeber vor besondere Herausforderungen gestellt“, sagt Landrat Dr. Peter Enders. „Unsere großen Pluspunkte sind die flexiblen Arbeitszeiten, das Angebot von Telearbeit, eine Vielzahl von Teilzeitmodellen und eine schnelle Wiedereingliederung der Beschäftigten in den Arbeitsprozess nach Eltern- oder Pflegezeiten“, ergänzt Geesche Brenncke. Die rund 480 Beschäftigten bei der Kreisverwaltung Altenkirchen profitieren darüber hinaus von Führung in Teilzeit, Job-Sharing, Telearbeitsplätzen insbesondere für Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen, gesundheitsfördernde Maßnahmen wie dem jährlichen Gesundheitstag, der zuletzt allerdings pandemiebedingt nicht stattfand, Unterstützung der Beschäftigten von internen Fachabteilungen bei Fragen zu Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen, ein Eltern-Kind Arbeitszimmer oder umfangreiche Kontakthaltemöglichkeiten für Beschäftigte in familienbedingter Freistellung.

Das Audit ist das zentrale Angebot der Berufundfamilie Service GmbH und beruht auf einer Initiative der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum Audit ausgezeichnet.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders und Geesche Brenncke von der Personalabteilung der Kreisverwaltung mit dem aktuellen Zertifikat des Audits „berufundfamilie“. (Foto: Kreisverwaltung)