KREIS ALTENKIRCHEN – Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel e.V. (Bezirk 9 + 12) – Bezirkssitzung mit Neuwahlen

Der Bezirksvorstand für den Landkreis Altenkirchen sowie für die „Obere Sieg“ hatte in das Sängerheim des Eitorfer Gesangsverein von 1873 e.V. zur Bezirkssitzung eingeladen. Bezirksvorsitzender Matthias Ennenbach begrüßte die anwesenden Vereine und teilte ihnen mit, nach jahrelanger Arbeit als Bezirksvorsitzender kürzer treten zu wollen und somit Platz zu machen für einen neuen bzw. zwei neue Vorsitzende. Nach Bekanntgabe der Regularien wurde auch der Präsident des Regionalverbandes Dieter Wittmann begrüßt, der die Neuwahlen leitete. Er richtete zudem einige dankende Worte an Matthias für seine hervorragende Arbeit in den zurückliegenden Jahren.

Bei der anschließenden Wahl wurden Stephan Ortmann und Oliver Gertz von den Mücher Jecken 2013 e.V. einstimmig zu den neuen Vorsitzenden des Bezirksvorstandes gewählt. Abgestimmt wurde ebenfalls über die Posten der Bezirksvertreter, wo Matthias Ennenbach und Heinz-Jürgen Joest ebenfalls das Vertrauen der Anwesenden erhielten.

In der anschließenden Runde stand der Präsident Rede und Antwort auf alle Fragen und Anliegen der anwesenden Vereine. Dass man binnen fünf Jahren die Anzahl der Vereine auf 46 ausgebaut habe, dafür bedankte man sich bei allen Vereinen und Unterstützern. Es sei wichtig, die Interessen der beiden Bezirke zu bündeln und die Mitgliedsvereine weiterhin zu stärken. Hierfür würde man sich auch in den kommenden Jahren mit den Mitgliedsvereinen weiter einsetzen. Daher ging die Einladung an alle Vereine, die sich mit einer Veranstaltung jährlich am Brauchtum Karneval engagieren! Die Vorteile und Vergünstigungen seien das ganze Jahr für die Mitgliedsvereine anwendbar. Text & Foto: RSE Bez. 9 + 12

Foto10: (v.l.): Heinz-Jürgen Joest, Oliver Gertz, Stephan Ortmann, Dieter Wittmann und Matthias Ennenbach