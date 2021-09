Veröffentlicht am 4. September 2021 von wwa

BERNKASTEL-WEHLEN – Radfahrerin mit 4,01 Promille unterwegs

Freitagmittag, 03. September 2021, um 13.55 Uhr wurde in Bernkastel-Wehlen eine Radfahrerin kontrolliert, die ihr Fahrrad in einer unsicheren Fahrweise führte. Bei der Kontrolle der 42jährigen staunten die Beamten nicht schlecht, als der in der Folge durchgeführte Alkotest einen Wert von 4,01 Promille erbrachte. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde unterbunden und der Frau eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten haben. Quelle: Polizei