Veröffentlicht am 6. September 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lust auf Abenteuer pur? Dann ab in die Natur! Haus Felsenkeller bietet ein Survivalwochenende für Familien an.

24 Stunden unter freiem Himmel verbringen und auf den gewohnten, selbstverständlichen „Luxus“ verzichten. Wen diese Vorstellung reizt, ist bei dem Familien-Survivalwochenende auf dem Außengelände des Felsenkellers gut aufgehoben. Am Samstag, den 25. September, um 10:30 Uhr geht es los. Nach Anreise und eventuellem Zeltaufbau (auch eine Übernachtung unter freiem Himmel ist denkbar), stehen – unter Anleitung des Referenten Tim Baldus – u.a. folgende Aktivitäten auf dem Plan: Feuermachen ohne Feuerzeug, Outdoor-Erste-Hilfe, Navigation mithilfe von Karte und Kompass. Diese Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Am Samstag findet um die Mittagszeit ein gemeinsames Picknick statt, wofür die Teilnehmer/innen Essen und Getränke mitbringen sollen. Die restlichen Mahlzeiten werden gemeinschaftlich organisiert, weshalb darum gebeten wird, bei der Anmeldung eventuell vorhandene Unverträglichkeiten oder Besonderheiten anzugeben. Die Gebühr beträgt inklusive Verpflegung für Erwachsene 70 Euro und für Kinder 35 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.