Veröffentlicht am 4. September 2021 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 256

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 02. auf 03. September 2021, befuhr ein PKW Fahrer im jungen Erwachsenenalter die Bundesstraße 256 in Fahrtrichtung Straßenhaus. Zwischen den Abfahrten Rengsdorf West und Rengsdorf Nord kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Nach circa 100 Metern unkontrollierter Fahrt auf dem angrenzenden Grünstreifen kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem PKW entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Dem Fahrer wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei