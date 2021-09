Veröffentlicht am 3. September 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – Schwerer Verkehrsunfall in Bad Marienberg – Fußgänger schwer verletzt

Donnerstagabend, 02. September 2021, kam es gegen 21:05 Uhr in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg, in Höhe der Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei trat ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02662-95580 bei der Polizei in Hachenburg zu melden. Quelle: Polizei