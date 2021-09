Veröffentlicht am 4. September 2021 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bietet Verbandsgemeinde Altenahr Unterstützung an – Bürgermeister Fred Jüngerich überreichte Spendengelder und bot seiner Kollegin, Bürgermeisterin Cornelia Weigand, Verbandsgemeinde Altenahr, weitere Unterstützung an

Nachdem die Ausmaße der schweren Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in ihrem vollen Ausmaß offenbar wurden, organsierte der Sportverein MaJu SRL-United e.V. kurzentschlossen einen zweiten „WoKiMen-Lauf“ für dieses Jahr, dessen Erlös den Opfern der Flutkatastrophe zukommen sollte.

Unter dem Motto „Tue Gutes und bewege dich dabei!“ wurden am Wochenende des 31. Juli und 1. August 2021 im Parc de Tarbes in Altenkirchen Spendengelder in Höhe von insgesamt 4.547 € erlaufen. Auch der Schützenverein Leuzbach/Bergenhausen 1924 e.V. nahm mit vielen Mitgliedern erfolgreich am Spendenlauf teil und entschied sich anschließend spontan dazu, weitere 300 € zu der gesammelten Spendensumme beizusteuern.

Den Vereinsvorsitzenden Mandy Jung und Julia Roch war es besonders wichtig, dass die finanzielle Unterstützung direkt bei den Betroffenen ankommt. Daher nahm Bürgermeister Fred Jüngerich Kontakt zur Verbandsgemeinde Altenahr auf.

Am Freitag, 27. August 2021, übergaben die Verantwortlichen in Altenahr der Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Cornelia Weigand sowie dem Ersten Beigeordneten Georg Knieps die Spendensumme von 4.547 € mit obligatorischem Scheck. Bürgermeisterin Weigand schilderte die Geschehnisse während und nach der Flutkatastrophe.

„Ich biete der Verbandsgemeinde Altenahr eine partnerschaftliche, auf längere Sicht angelegte Unterstützung an. Über unsere Feuerwehr, den Bauhof und nicht zuletzt auch durch unsere Rathausmitarbeiter ist Vieles denkbar“, so Fred Jüngerich zu seiner Kollegin Cornelia Weigand. Die bedankte sich herzlich für die finanzielle Hilfe und die angebotene Unterstützung.

Eine Übersicht der Spendenkonten für die Opfer der Flutkatastrophe ist auf der Homepage der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/aktuell/artikel/land-hat-spendenkonto-eingerichtet zu finden.

Foto 06: Dagmar Griffel und Dirk Euteneuer vom Schützenverein Leuzbach/Bergenhausen 1924 beim Spendenlauf „WoKiMen“

Foto 06: 2: (v.l.): Bürgermeister Fred Jüngerich, Bürgermeisterin Cornelia Weigand, Vereinsvorsitzende Mandy Jung und Erster Beigeordneter Georg Knieps, Verbandsgemeinde Altenahr